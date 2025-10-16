Только одна полоса осталась свободной после массовой аварии на КАД

На 133-м километре внутреннего кольца КАД (мост С-2) произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых автомобилей. Для проезда доступна только одна левая полоса, сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затрудненное движение в районе аварии на 133-м километре внутреннего кольца КАД

Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Затрудненное движение в районе аварии на 133-м километре внутреннего кольца КАД

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Информация об аварии поступила в 10:10 в четверг, 16 октября. На место происшествия выехали экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что авария с участием пяти автомобилей собрала пробку на дамбе.

Артемий Чулков