Алексей Иванов избран главой Жигулевска

Депутаты городской думы Жигулевска единогласно проголосовали за избрание Алексея Иванова главой города. Об этом сообщает гордума.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

После избрания Алексей Иванов произнес слова присяги. Также председатель городской думы Жигулевска Елена Реброва вручила ему символический «ключ от города».

В начале сентября 2025 года Алексей Иванов был назначен временно исполняющим обязанности главы Жигулевска. Ранее он руководил заводом «Энерготехмаш» и был депутатом Самарской губернской думы. Региональный парламент досрочно лишил Алексея Иванова депутатских полномочий.

