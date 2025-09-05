Экс-депутат самарской губдумы стал врио главы Жигулевска

Алексей Иванов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Жигулевска. Распоряжение властей Самарской области опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До Алексея Иванова пост врио главы Жигулевска занимал Денис Бубенцев. Он ушел в отставку в августе 2025 года.

Господин Иванов был депутатом Самарской губернской думы. Также он руководил заводом «Энерготехмаш». Алексей Иванов будет временно исполнять обязанности главы Жигулевска до официального вступления в должность вновь избранного градоначальника.

Георгий Портнов