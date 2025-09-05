Экс-депутат самарской губдумы стал врио главы Жигулевска
Алексей Иванов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Жигулевска. Распоряжение властей Самарской области опубликовано на портале правовой информации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
До Алексея Иванова пост врио главы Жигулевска занимал Денис Бубенцев. Он ушел в отставку в августе 2025 года.
Господин Иванов был депутатом Самарской губернской думы. Также он руководил заводом «Энерготехмаш». Алексей Иванов будет временно исполнять обязанности главы Жигулевска до официального вступления в должность вновь избранного градоначальника.