Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-депутат самарской губдумы стал врио главы Жигулевска

Алексей Иванов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Жигулевска. Распоряжение властей Самарской области опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До Алексея Иванова пост врио главы Жигулевска занимал Денис Бубенцев. Он ушел в отставку в августе 2025 года.

Господин Иванов был депутатом Самарской губернской думы. Также он руководил заводом «Энерготехмаш». Алексей Иванов будет временно исполнять обязанности главы Жигулевска до официального вступления в должность вновь избранного градоначальника.

Георгий Портнов