«Чикаго» разгромил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Михеев набрал два очка

«Чикаго Блэкхокс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 8:3.

Счет в матче открыл российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев, также он отметился результативной передачей. Кроме него голы забили Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Тайлер Бертуцци и Райан Грин, Лукас Райхель сделал дубль. У «Сент-Луиса» шайбы забросили Джейк Нейборс, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер.

После пяти матчей «Чикаго» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» провел четыре встречи и располагается на седьмой строке.

В других матчах дня «Буффало Сейбрс» одержал крупную победу над «Оттава Сенаторс» (8:5), «Детройт Ред Уингс» обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» (4:1), «Юта Маммот» оказался сильнее «Калгари Флеймс» (3:1).

Таисия Орлова