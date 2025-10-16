Ярославцы рекордно нарастили автопарк в ожидании подорожания

В 2024 году автомобильный парк Ярославской области увеличился на 2,4%, что является максимальным приростом за последние четыре года. Данные приведены в прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2026– 2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Прирост количества автомобилей связан, в первую очередь, с усилившимся в последние два года ростом заработных плат и доходов населения, а также повышением утилизационного сбора и, как следствие, ожиданием дальнейшего роста цен на автомобили»,— говорится в документе.

В ближайшие три года в правительстве области ожидают рост автомобилизации в среднем на уровне 101,0–101,4% в год. Основным сдерживающим фактором, влияющим на спрос, окажется размер ключевой ставки. Ее высокие значения делают кредиты дороже, ослабляя покупательскую способность. Однако средняя цена автомобиля может вырасти из-за роста стоимости валюты и новых пошлин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что автопарк региона вырос за 2024 год на 11 237 автомобилей и составил 475 726 единицы. В 2023 году рост был меньше в пять раз — на 2 248 авто.

Антон Голицын