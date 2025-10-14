У страха Россия велика

В немецком Бундестаге 13 октября прошли слушания, на которых выступили главы трех основных спецслужб страны. Главной угрозой национальной безопасности все они дружно назвали Россию, указав, что в Европе именно Германия стала приоритетной целью российских дезинформации, шпионажа и диверсий. Согласно выводам силовиков, в дальнейшем Москва не побоится и прямой конфронтации с НАТО. И пусть это, по их оценкам, произойдет не раньше 2029 года, готовиться нужно уже сейчас. Под подготовкой в спецслужбах понимают значительное расширение собственных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ежегодные публичные слушания глав Федеральной разведывательной службы (BND), Службы военной контрразведки (MAD) и Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) в Бундестаге уже не первый год сконцентрированы на России. Однако в этот раз алармизм в выступлениях руководителей спецслужб заметно усилился. Связано это, прежде всего, с общим политическим курсом канцлера Фридриха Мерца на милитаризацию страны и усиление конфронтационной риторики в адрес Москвы.

После прихода к власти в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил о намерении создать самую сильную в Европе сухопутную армию, а в начале сентября сообщил и о необходимости укрепления BND. Тогда же он назначил нового главу ведомства. Им стал 60-летний Мартин Йегер, который до этого возглавлял посольство Германии в Киеве. Он предстал перед Бундестагом спустя месяц после своего назначения.

Свою вступительную речь Мартин Йегер сразу начал с предупреждения о необходимости подготовиться к войне с Россией. «В Европе в лучшем случае — ледяной мир, который на отдельных участках может в любой момент перерасти в острую конфронтацию»,— сказал глава BND, призвав «готовиться к дальнейшей эскалации».

«Мы не можем сидеть сложа руки и предполагать, что российское нападение произойдет не раньше 2029 года»,— продолжил глава разведслужбы.

По его словам, цель Москвы — подорвать основы НАТО и поставить Европу в зависимость от России. «Для достижения этой цели Россия не погнушается прямой военной конфронтацией с НАТО, если это необходимо»,— продолжил он. Мартин Йегер указал на участившиеся случаи диверсий, появления беспилотников в воздушном пространстве ФРГ, заказных убийств и кампаний по дезинформации. По его словам, Германия стала целью номер один в Европе для России и страна «уже находится под огнем».

В подобных оценках его поддержал новый глава Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Зинан Зелен. Он получил кресло руководителя ведомства лишь на прошлой неделе, став первым этническим турком на этом посту. Он повторил за господином Йегером, что именно Россию считают ответственной за появление беспилотников вблизи аэропортов нескольких стран Европы, включая Германию, и другие инциденты. Зинан Зелен подчеркнул, что деятельность России «широкомасштабна» и направлена «на проверку противника». «Россия буквально переходит крайне опасную черту»,— предостерег он.

Наконец, глава Службы военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг, единственная их трех, кто занимает свой пост уже не первый год, рассказала о якобы имевших место попытках вербовки Москвой военнослужащих формируемой в Литве немецкой бронетанковой бригады. Для противодействия этому MAD впервые откроет свое представительство за рубежом. При этом немецкую военную контрразведку ожидают и другие перемены: законопроект о расширении ее полномочий был принят к рассмотрению в начале октября.

Укрепить позиции своего ведомства захотел и глава BND, который запросил с трибуны увеличение финансирования и мандат на расширение полномочий и углубление взаимодействия с внешней разведкой.

По словам Мартина Йегера, его ведомство должно стать «более оперативным и смелым» и «быть способным идти на больший риск». При этом глава BND не привел подробностей запрашиваемых реформ.

О них частично рассказал глава комитета Бундестага по надзору (комитет курирует работу немецких спецслужб) из числа христианских демократов Марк Хенрихманн накануне публичных слушаний. По его словам, главной задачей сейчас является комплексная реформа немецких спецслужб и выработка регламента работы каждой из структур в случае эскалации напряженности. Он указал также на необходимость повышения квалификации сотрудников немецких спецслужб, чтобы разница в уровне профессионализма не мешала сотрудничеству с другими странами Европы.

Такой курс можно назвать анонсом предстоящих перемен в соответствии с общей концепцией Фридриха Мерца об укреплении обороноспособности Германии. При этом продвигаемый им разворот в сторону милитаризации страны и усиления конфронтации с Россией вызывает споры как внутри правящей коалиции, так и среди населения Германии. Обсуждения поставок дальнобойных ракет Taurus Украине и введения всеобщей воинской повинности уже привели к напряженности в отношениях партии власти с младшими партнерами социал-демократами и оказали негативное влияние на личный рейтинг канцлера. Противоречивым остается и сам курс на подготовку к противостоянию с Россией: в Москве не раз заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, и значительная часть населения Германии не хочет и слышать о военном сценарии, даже если его представляют как гипотетический.

Вероника Вишнякова