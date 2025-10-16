У игроков СКА затупились клюшки

Хоккеисты СКА проиграли в Ледовом дворце «Нефтехимику» в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:3. На этот раз судьбу встречи решили буллиты, назначенные после ничьей 2:2 и безголевого овертайма. Их лучше исполнили гости, прервавшие серию поражений из пяти матчей. Армейцы проиграли шестую встречу из последних семи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты СКА проиграли в Ледовом дворце «Нефтехимику»

Хоккеисты СКА проиграли в Ледовом дворце «Нефтехимику»



Казалось, после предыдущей игры, когда защитник СКА Андрей Педан забросил шайбу в ворота «Автомобилиста», а потом КХЛ решила, что она была засчитана неправильно, но победу армейцев оставила в силе (2:1), таких страстей и происшествий на льду уже не будет. Однако матч петербуржцев с «Нефтехимиком» тоже получился драматичным.

Снова армейцам с большим трудом давались голы. Надо сказать, что СКА в семи последних играх не забил больше двух шайб — это сигнал о том, что атака команда сильно барахлит. На этот раз включить красный счет за чужими воротами удалось в конце первого периода: канадский форвард Джозеф Бландизи реализовал выход один на один с голкипером «Нефтехимика» Филиппом Долгановым. Но потом у хозяев как отрезало. Снова атака замолчала. Игроки СКА провели в чужой зоне много времени, но бросали как-то неопасно и в те точки, где находился вратарь. Хотя ему надо отдать должное: он в итоге отразил 49 бросков из 51. У голкипера СКА Артемия Плешкова работы было меньше: по его воротам нанесли 31 бросок. Дважды гости праздновали успех — во втором и третьем периодах.

Казалось, они вырвут победу в основное время. Но СКА в концовке устроил штурм владений соперника. Один раз до этого армейцы уже праздновали успех, думая, что они затолкали шайбу в ворота, но судьи отменили гол, определив, что шайба не пересекла линию. Затем, на последней минуте, цели достиг бросок канадского защитника СКА Тревора Мерфи. Судьи снова поехали «смотреть кино» по просьбе соперников, и выяснилось, что Мерфи в момент атаки выше положенного поднял клюшку. Новая отмена гола. После того как в матче с «Автомобилистом» ошибочно засчитали шайбу Педана, похоже, все голы СКА теперь кажутся странными и будут проверяться под микроскопом.

И все же за 33 секунды до третьей сирены Матвей Короткий, нападающий СКА, сравнял счет, закинув в дальний угол после вбрасывания. И тут уже зрители, собравшиеся в Ледовом, зашлись от восторга. Игра перешла в овертайм. Казалось, там на энтузиазме петербуржцы добудут столь нужную победу, на этот раз честную и неоспоримую. Однако снова не удалось переиграть голкипера «Нефтехимика». Не дал он армейцам распечатать ворота и в серии послематчевых буллитов. А вот нападающий гостей Герман Точилкин одну из попыток реализовал. Так СКА уступил со счетом 2:3, но все же заработал очко, так как дело дошло до буллитов.

После матча Игорь Ларионов, тренер армейцев, долго объяснял причины поражения и неудачной игры в целом: СКА потерпел в чемпионате шестое поражение в последних семи играх, а единственная победа была добыта за счет гола, который засчитали ошибочно. Тут и атака виновата, и легионеры, которых пригласили на хорошие зарплаты, но они не набирают очков, и отсутствие лидеров, и неуверенность всех игроков, придавленных неудачами. Тренеры СКА думают, как исправить ситуацию, дал понять Ларионов. Но, похоже, они и сами не знают, как изменить некоторые вещи и в чем корни проблем. Команда никак не может выдать один хороший, результативный матч. Может, он бы придал уверенность игрокам. Пока не получается.

Следующая игра — 18 октября в Ледовом против «Локомотива», действующего обладателя Кубка Гагарина.

Кирилл Легков