В Ростове ремонт двух объектов в парке им. Горького оценили в 71 млн рублей

Ремонт фонтана и шахматно-шашечного павильона в парке культуры и отдыха им. М. Горького в Ростове-на-Дону обойдется в 71,1 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

«В 2025 году произведен перерасчет сметной документации для двух объектов: ландшафтная композиция «Рог изобилия с бассейном, фонтаном и ротондой» и шахматно-шашечный павильон»,— отметили в муниципалитете.

Уточняется, что вопрос о выделении бюджетных средств на ремонт объектов смогут рассмотреть лишь при формировании бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В муниципалитете добавили, что проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия парка им. М. Горького была разработана в 2021 году, стоимость этих работ оценили в 666,2 млн. руб. Тогда же были получены положительные заключения историко-культурной государственной экспертизы.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в начале 2025 года власти города заявили, что проект нуждается в актуализации.

Наталья Белоштейн