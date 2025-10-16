Мишустин предложил компенсировать траты промпредприятий на жилье для работников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения по компенсации расходов промышленных предприятий на строительство жилья для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Господин Мишустин также предложил компенсировать расходы на субсидирование процентной ставки по ипотеке для работников. Кроме того, будет проработан вопрос о наделении регионов правом давать работникам промышленных предприятий дополнительные налоговые вычеты на покупку жилья. Предложения должен представить Минфин совместно с Минстроем и Минпромторгом до 15 ноября.

Ведомствам также предстоит проработать меры поддержки представителей строительной отрасли. Цель — формирование оптимальных условий налогообложения для бизнеса, реализующего проекты жилищного строительства.

В России действует нацпроект «Инфраструктура для жизни», который предполагает ввести более 660 млн кв. м. жилья и расселить не менее 6,2 млн кв. м аварийного фонда к 2030 году. На стратегической сессии «Повышение доступности жилья», которую Михаил Мишустин провел в сентябре, обсуждалось развитие ипотечных механизмов, а также снижение себестоимости строительства за счет уменьшения издержек застройщиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилью подыскивают спрос».