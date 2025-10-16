Теннисистка Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

18-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова уступила американке Маккарти Кесслер (33) в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в китайском Нинбо. Общий призовой фонд турнира составляет $1,064 млн.

Теннисистки впервые в карьере играли друг против друга. Матч продлился 1 час 44 минуты. Самсонова уступила со счетом 6:7 (5:7), 1:6. В четвертьфинале Кесслер сыграет против победительницы встречи между россиянкой Екатериной Александровой (10) и китаянкой Юэ Юань (108).

Ранее в четвертьфинал турнира пробилась российская теннисистка Диана Шнайдер (19). Прошлогодняя финалистка Мирра Андреева (6) не сумела преодолеть второй круг, проиграв китаянке Чжу Линь.

Турнир завершится 19 октября. В прошлом году победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина (на тот момент она представляла Россию).

Таисия Орлова