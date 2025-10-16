Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Белгородский губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект

Валуйский округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Под удар попал инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, из-за атаки в муниципалитете области возможны перебои с электричеством, в частности нарушения коснутся сети уличного освещения. На месте работают аварийные службы.

В ночь на 16 октября над регионами России был сбит 51 беспилотник. Из них три уничтожены в небе над Белгородской областью.

