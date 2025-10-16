Граница им поможет

Английская премьер-лига (АПЛ) уже в следующем сезоне может стать первым из крупнейших футбольных чемпионатов, в которых будет внедрен лимит расходов. Голосование клубов лиги по этому вопросу намечено на ноябрь. Если предложение получит поддержку, то предельные расходы команд на зарплаты игроков, тренеров, выплаты агентам и т. д. будут жестко ограничены. При этом за нарушение регламента предлагается наказывать не деньгами, а сразу снятием очков. Ряд критиков проекта полагает, что введение потолка зарплат приведет к тому, что АПЛ утратит статус сильнейшей футбольной лиги мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

Ряд британских изданий, включая The Times, Daily Mail, сообщили, что уже 21 ноября клубы АПЛ проведут голосование по вопросу внедрения в лиге потолка расходов. Отметим, что ни один из европейских национальных чемпионатов подобного механизма не имеет, так что АПЛ может стать в некотором роде законодателем мод. Предлагаемый вариант потолка предусматривает, что команды не смогут тратить больше пятикратного размера дохода, полученного худшей командой лиги в предыдущем сезоне от реализации прав на телетрансляции (АПЛ продает их централизованно и затем распределяет средства в зависимости от результатов участников) и призовых за участие в турнире.

Если бы потолок действовал уже сейчас, то он составлял бы примерно 550 млн фунтов ($737 млн). Огромная вроде бы сумма, в разы превышающая лимиты, введенные в американских спортивных лигах, на которые инициаторы нововведения, очевидно, и ориентируются.

Скажем, в Национальной баскетбольной ассоциации потолок зарплат составляет $154,6 млн (его можно превышать, но тогда приходится платить налог на роскошь, который может достигать $3,5 на каждый перерасходованный $1), в Национальной хоккейной лиге потолок составляет $95,5 млн, в Национальной футбольной лиге (NFL, американский футбол) — $279,2 млн.

Причем в последних двух случаях потолок жесткий, превышать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Но в отличие от американских лиг, где под ограничения попадают только зарплаты игроков, в АПЛ предлагается включить в лимит также бонусы и премиальные игроков, зарплаты и премиальные тренеров, выплаты агентам и амортизацию трансферов (схема, при которой расходы на покупку футболиста отображаются в отчетности равными частями в течение нескольких лет).

С учетом этого ограничение, предлагаемое для АПЛ, представляется уже заметно более серьезным. Ведь, скажем, у одного из грандов АПЛ «Манчестер сити» только амортизация трансферов в прошлом сезоне превысила 177 млн фунтов ($237 млн). А зарплаты игроков без учета премиальных составили почти 210 млн фунтов ($282 млн).

При этом наказание за нарушение регламента предлагается жесткое. Авторы проекта осознают, что для того же «Манчестер сити» с его чрезвычайно обеспеченным владельцем (клуб подконтролен шейху Мансуру бен Зайду Аль Нахайяну — члену правящей королевской семьи Абу-Даби) денежный штраф за превышение потолка что слону дробина.

Потому нарушителей лимита предлагается наказывать снятием шести очков за грубое нарушение регламента плюс дополнительно по одному очку за каждые 6,5 млн превышения лимита.

Контроль за соблюдением регламента будет вестись в постоянном режиме, а не ретроспективно, как сейчас. В АПЛ действуют правила финансовой стабильности, которые предусматривают, что убыток команд не может превышать 105 млн фунтов ($141 млн) за три года, и которые новый регламент и должен заменить.

Чтобы ввести потолок в действие, АПЛ нужно заручиться поддержкой 14 из 20 клубов лиги. По утверждению Daily Mail, на данный момент необходимое количество голосов набирается. Против выступает ряд самых богатых клубов, включая «Манчестер сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси». «Это уничтожит статус АПЛ как сильнейшей лиги мира,— заявил изданию руководитель одного из клубов,— Похоже, нас пытаются втянуть в настоящее бедствие». Собеседник издания опасается, что введение потолка приведет к тому, что топовые футболисты будут отдавать предпочтение клубам из других стран, хотя очевидно, что даже с учетом потенциальных ограничений команд, способных тягаться в финансовом плане с представителями АПЛ, в Европе совсем немного.

Чтобы понять, насколько велика пропасть между АПЛ и другими лигами, достаточно вспомнить, что за летнюю трансферную кампанию английские клубы потратили на усиление 3,08 млрд фунтов ($4,13 млрд). Впервые в истории доля расходов команд АПЛ оказалась больше, чем у других лиг, которые принято включать в «большую пятерку»,— испанской, итальянской, немецкой и французской, вместе взятых. Она составила 51,3%.

Не в восторге от идеи введения потолка и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии. Еще в феврале она пригрозила, что обратится в суд, если ограничения будут введены. А вот сторонники проекта отмечают, что введение потолка расходов не приведет к негативным последствиям. Зато оно позволит сделать чемпионат Англии более конкурентным. В качестве примера приводится американская Главная лига футбола (MLS), где есть потолок зарплат, пусть и не жесткий. В MLS c 2014 года не было ни единого случая, чтобы действующий чемпион лиги защитил титул (чемпионами за это время становились девять разных команд). В АПЛ за тот же временной отрезок чемпионат выигрывали только четыре команды. Причем в шести случаях это был «Манчестер сити».

Александр Петров