В Ярославле за сутки сбили двух пешеходов

В Ярославле за последние сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Оба пострадавших были госпитализированы, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Первый инцидент случился 15 октября около 18:05 на улице Ньютона, 28. Водитель автомобиля Kia 1971 года рождения сбил мужчину 1993 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло на Ленинградском проспекте, 60, в 16:48. Водитель автомобиля Renault 1960 года рождения наехал на девушку 2007 года рождения. Она также была госпитализирована.

Полиция проводит проверки и устанавливает все обстоятельства происшествий. «Ъ-Ярославль» сообщал, что за предыдущие сутки в городе пострадали четыре пешехода. Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Антон Голицын