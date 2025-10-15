В Ярославле за сутки сбили четырех пешеходов

В Ярославле за последние сутки зафиксированы четыре ДТП с участием пешеходов, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

14 октября около 15:07 на улице Советской водитель автомобиля ГАЗ сбил девушку 2007 года рождения. Пострадавшая получила травмы и нуждается в амбулаторном лечении.

В тот же день в 18:10 на улице Городской Вал водитель Chevrolet наехал на мальчика 2014 года рождения. Ребенок получил травмы и также нуждается в амбулаторной помощи.

В 20:19 на улице Мостецкая водитель Toyota сбил молодого человека 2006 года рождения. Пострадавший получил травмы и нуждается в лечении.

В 20:29 на улице Нефтяников водитель автомобиля Hyundai наехал на женщину 1990 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.

Полиция проводит проверку по каждому случаю. Водителям напоминают о необходимости быть внимательными и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. «Ъ-Ярославль» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора призвало водителей сменить резину на зимнюю.

Антон Голицын