В Челябинске дорожную компанию оштрафовали за подкуп экс-сотрудника Ростехнадзора

Прокуратура Челябинска возбудила административное дело в отношении уральского филиала АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №33», директор которого был осужден за взятку экс-сотруднику Уральского управления Ростехнадзора. Компанию оштрафовали на 2,1 млн руб. за незаконную передачу вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

АО «ДЭП №33» пыталось обжаловать решение о привлечение к административной ответственности, однако вышестоящий суд оставил его без изменения.

Директора АО «ДЭП №33» Георгия Голембиовского в мае этого года осудили за дачу взятки экс-заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд установил, что руководитель дорожной компании через посредника передал взятку в размере 700 тыс. руб. взамен на подписание акта о соответствии проекту реконструированного участка федеральный трассы М-5 при наличии невыполненных работ. Георгия Голембиовского приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб.

Экс-сотрудника Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева в октябре этого года приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3,75 млн руб. за получение крупной взятки.

Ольга Воробьева