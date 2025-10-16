Бортников: Британия причастна к атакам БПЛА на российские военные аэродромы

Директор ФСБ России Александр Бортников утверждает, что британские спецслужбы курировали операцию «Паутина», в ходе которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы. Об этом господин Бортников заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Самарканде.

Он напомнил, что операция была осуществлена накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии»,— сказал глава ФСБ (цитата по ТАСС).

По версии Александра Бортникова, инструкторы SAS (спецподразделение британских вооруженных сил) и MI-6 спланировали серию ударов БПЛА по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США. Глава ФСБ также заявил, что спецслужбы НАТО причастны к инцидентам с дронами над территорией стран Европы. В ЕС считают, что эти дроны были российскими.

В июне два моста были разрушены во время прохождения поездов в приграничных с Украиной районах России, а сразу несколько военных аэродромов в разных частях страны подверглись воздушным атакам. Их осуществили с помощью беспилотников по новой схеме: дроны стартовали из контейнеров, перевозимых в фурах.

Подробности — в материале «Ъ» «Налетные выходные».