Треть высаженных на улице Ленина в Ижевске ясеней не прижились

11 из 33 ясеней, высаженных осенью на ул. Ленина после реконструкции, погибли — их убрали, чтобы сохранить «эстетический вид улицы», сообщает пресс-служба администрации Ижевска Специалисты проводили подкормку деревьев специальными витаминами для укрепления их иммунитета, однако часть саженцев не прижилась. Осенью будет произведена повторная высадка: гарантийный срок на деревья — три года. На прошлой неделе на участке от ул. Красноармейской до ул. Карла Маркса специалисты высадили 375 кустов дерена пестролистного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, в августе 2024 года на ул. Ленина вырубили 68 тополей, которые «уже не выполняли свою защитную функцию»: указывалось, что деревья были поражены тлей, насчитывалось множество больных насаждений, способных «рухнуть в любой момент». По словам главы города Дмитрия Чистякова, всего на участке ул. Ленина между ул. Карла Маркса и ул. Удмуртской будет высажено 60 крупномерных ясеней. 33 из них высадили осенью 2024 года.