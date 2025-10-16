Игорь Никитин прокомментировал поражение ЦСКА в Ярославле

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин объяснил поражение от «Локомотива» нестабильностью игры своей команды. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1:4 15 октября. Господин Никитин, в прошлом сезоне приведший «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина, назвал результат встречи закономерным.

«Есть пища для размышлений, все понятно, что нужно делать. Я бы не говорил про весовые категории, но и там, и там счет по игре. Я обращаю внимание на качество игры. А качество игры не позволяет стабильно играть. Нет стабильности — нет качества. Мы не смогли выдержать все целиком отрезки. Были хорошие моменты, но допускали тактические ошибки»,— сказал Игорь Никитин.

Главный тренер московской команды не объяснил, почему в Ярославле не играл лучший бомбардир ЦСКА Даниэль Спронг. Зато поблагодарил ярославцев.

«Хочу поблагодарить всех, еще раз поблагодарить Ярославль. Как дежавю у меня. Приятно здесь находиться и играть»,— сказал Игорь Никитин.

Сейчас ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и третью строчку — в общей таблице регулярного чемпионата с 22 очками. Следующий матч «Локомотива» состоится 18 октября в Санкт-Петербурге со СКА.

Антон Голицын