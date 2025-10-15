«Локомотив» вновь обыграл ЦСКА

Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Игра в Ярославле завершилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ХК «Локомотив» Фото: Андрей Иванов Следующая фотография 1 / 2 Фото: ХК «Локомотив» Фото: Андрей Иванов

На второй минуте матча счет открыл нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз, а под конец того же периода отличился уже форвард ярославцев Никита Кирьянов.

Во втором игровом отрезке «железнодорожники» пропустили — гол на счету армейца Дениса Зернова. Но впоследствии ошибка ЦСКА привела к удалению игрока и большинству «Локомотива», которое реализовал Максим Шалунов. Он же в третьем периоде довел счет до 4:1, оформив дубль.

В прошлом матче текущего сезона ярославцы обыграли армейцев со счетом 5:1.

Следующий матч «Локомотива» состоится 18 октября. Ярославцы сыграют в Санкт-Петербурге со СКА.

Алла Чижова