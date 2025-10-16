«Татавтодор» закупит щебень на 50 млн рублей

АО «Татавтодор» объявило тендер на поставку щебня общей стоимостью 50 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Поставка будет осуществляться партиями до конца 2027 года. Щебень планируют отгружать с карьеров или складов, расположенных в Мамадыше или в радиусе 50 км от города.

АО «Татавтодор» — одно из старейших дорожных предприятий Татарстана, основано в 1929 году. Компания отвечает за строительство, ремонт и эксплуатацию автодорог, обслуживая около двух третей территории республики.

Ранее сообщалось, что на капремонт участка трассы Казань — Шемордан выделят 32 млн руб, заказчиком выступало АО «Татавтодор».

Анна Кайдалова