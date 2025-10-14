Удмуртия экспортировала 87,4 тыс. частей мебели в Турцию с начала года

87,4 тыс. частей мебели экспортировали из Удмуртии в Турцию с начала года. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по республики.

7 октября в Можге специалисты управления проконтролировали отправление 11,7 тыс. частей мебели для сиденья из клееной березовой фанеры. В результате владелец продукции получил фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

Напомним, 4,8 тыс. т рапсового масла и 975 т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года.

Анастасия Лопатина