Конкурсный управляющий Ростовского «Ковша» продает долги на 730 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося Ростовского портового элеватора «Ковш» выставил на торги дебиторскую задолженность компании на сумму около 730 млн руб. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно размещенным данным, на продажу выставлены семь лотов, связанных с краткосрочными долговыми обязательствами юридических и физических лиц перед элеватором. Среди должников — аффилированное ООО «Ростовский портовый элеватор» (20,8 млн руб.), ООО «Тимашевский элеватор» (108 млн руб.), ООО «Мельница» (179,3 млн руб.) и ООО «Парус трейд» (22,4 млн руб.). Все перечисленные организации признаны банкротами, а мукомольная компания «Мельница» исключена из ЕГРЮЛ.

Крупнейший лот связан с претензиями к бывшему гендиректору «Ковша» Рубену Айвазяну. Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о взыскании с экс-руководителя убытков на сумму 258,5 млн руб. Претензии связаны с незаконным списанием 20 тыс. тонн пшеницы и сорго, принадлежавших предприятию. Суд отклонил доводы Айвазяна о том, что зерно испортилось из-за протекания силосов и попадания в них дождевой воды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовский портовый элеватор "Ковш"» зарегистрировано в Ростове в 2015 году. Компания занималась складированием и хранением. Учредителями являлись Артем Карамов (90% уставного капитала) и Роман Клевец (10%). Господин Клевец также возглавляет ООО «Ростовский портовый элеватор».

Валентина Любашенко