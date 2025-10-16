Бортников об участии Британии в боях с ВС РФ и причастности к операции «Паутина»
Глава ФСБ заявил о подготовке Британией и Украиной подрыва «Турецкого потока»
Директор ФСБ РФ Александр Бортников выступил на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Он заявил о том, что спецслужбы НАТО причастны к инцидентам с беспилотниками в странах ЕС, британский спецназ SAS участвует в боях на Украине, а также рассказал о подготовке украинских спецслужб к подрыву газопровода «Турецкий поток». Главные заявления главы ФСБ — в подборке «Ъ».
Об антироссийской деятельности Великобритании
- Великобритания, запугивая страны Евросоюза российской угрозой, возможно, хочет обеспечить переток их финансов к себе.
- Спецподразделения британской армии SAS непосредственно участвуют в боях против России.
- Британия настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ на суше, на море и в воздухе.
- Британские спецслужбы планируют применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России.
- Есть достоверные данные, что именно под патронажем спецслужб Великобритании совершаются теракты и диверсии в РФ.
- Лондон обеспечил пропагандистское сопровождении операции СБУ «Паутина», вбрасывая фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе России.
- СБУ провела операцию «Паутина» накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне под кураторством британской разведки.
- Серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума спланировали инструкторы из британских спецслужб.
- Лондон стравливает лиц, приезжающих в Россию из Центральной Азии и Закавказья
- Именно Лондон дирижирует линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования.
- Руководство МИ-6 призывает «убивать всех неугодных» в России.
- РФ располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода «Турецкий поток».
О противостоянии с Западом
- Европейские НПО взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ. В содружестве стали активнее работать британские, французские, немецкие и польские НПО.
- НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи силовикам.
- Запад делает ставку на квантовые технологии для взлома криптозащиты стран СНГ. США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты.
- Последствия при столкновения Европы и России могут быть самыми губительными.
- Западные элиты через спецслужбы пытаются помешать новой архитектуре мира.
- У профессионалов нет сомнений в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС.
О террористической угрозе
- К ресурсной «накачке» филиала ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане подключен ряд зарубежных ЧВК.
- Видим участившиеся операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан.
- Главари ИГ (запрещенная в России террористическая организация) считают ближайшей целью установление контроля над северными районами страны с выходом на границу СНГ.
- Группировка развернула интернет-пропаганду на таджикском, киргизском, узбекском и — чего ранее не наблюдалось — казахском языках.
- После прихода к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию.