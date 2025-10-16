Директор ФСБ РФ Александр Бортников выступил на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Он заявил о том, что спецслужбы НАТО причастны к инцидентам с беспилотниками в странах ЕС, британский спецназ SAS участвует в боях на Украине, а также рассказал о подготовке украинских спецслужб к подрыву газопровода «Турецкий поток». Главные заявления главы ФСБ — в подборке «Ъ».

Об антироссийской деятельности Великобритании

Великобритания, запугивая страны Евросоюза российской угрозой, возможно, хочет обеспечить переток их финансов к себе.

Спецподразделения британской армии SAS непосредственно участвуют в боях против России.

Британия настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ на суше, на море и в воздухе.

Британские спецслужбы планируют применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России.

Есть достоверные данные, что именно под патронажем спецслужб Великобритании совершаются теракты и диверсии в РФ.

Лондон обеспечил пропагандистское сопровождении операции СБУ «Паутина», вбрасывая фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе России.

СБУ провела операцию «Паутина» накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне под кураторством британской разведки.

Серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума спланировали инструкторы из британских спецслужб.

Лондон стравливает лиц, приезжающих в Россию из Центральной Азии и Закавказья

Именно Лондон дирижирует линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования.

Руководство МИ-6 призывает «убивать всех неугодных» в России.

РФ располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода «Турецкий поток».

О противостоянии с Западом

Европейские НПО взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ. В содружестве стали активнее работать британские, французские, немецкие и польские НПО.

НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи силовикам.

Запад делает ставку на квантовые технологии для взлома криптозащиты стран СНГ. США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты.

Последствия при столкновения Европы и России могут быть самыми губительными.

Западные элиты через спецслужбы пытаются помешать новой архитектуре мира.

У профессионалов нет сомнений в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС.

О террористической угрозе