ФСБ заявила о подготовке Британией и Украиной диверсий на «Турецком потоке»

У России есть данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Господин Бортников не привел подробностей. По его словам, Великобритания курирует теракты и диверсии в России. В частности, по его словам, британские инструкторы спланировали удары беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

«Возможные последствия столкновения Европы и России могут быть самыми губительными»,— сказал Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (цитата по «РИА Новости»).