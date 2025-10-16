В Набережных Челнах арендуют спецтехнику для дорожных работ на 15 млн

ООО «Предприятие автомобильных дорог» из Набережных Челнов выделит из средств предприятия 15 млн руб. на аренду спецтехники с экипажем. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В рамках контракта планируется аренда колесного и гусеничного экскаваторов, а также бульдозера массой 24 тонны. Техника будет проводить работы в Набережных Челнах до 30 ноября 2025 года.

Заказчиком выступает ООО «Предприятие автомобильных дорог», основной вид деятельности которого — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания также занимается производством битуминозных смесей, подготовкой строительных площадок и сбором неопасных отходов.

Неделю назад сообщалось, что «Предприятие автомобильных дорог» закупит горюче-смазочные материалы на сумму 80 млн руб.

Анна Кайдалова