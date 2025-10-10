Дорожная компания из Челнов закупит горюче-смазочные материалы на 80 млн рублей

«Предприятие автомобильных дорог» из Набережных Челнов закупит горюче-смазочные материалы на сумму 80 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Финансирование закупки ведется за счет собственных средств компании. Товар необходимо доставить до 30 апреля 2026 года.

Горюче-смазочные материалы обычно используются для обеспечения работы транспортных средств и спецтехники, задействованных при строительстве и обслуживании дорог. К таким материалам относятся топливо (бензин, дизельное, керосин), смазочные масла, а также охлаждающие и тормозные жидкости.

Анна Кайдалова