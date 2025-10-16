Стоимость загородного дома в Удмуртии выросла на 9% к началу октября

Средняя стоимость загородного дома в Удмуртии составила 10 млн руб. по итогам третьего квартала, что на 6% больше, чем в конце второго. Год к году показатель увеличился на 9%. Это следует из исследования сервиса «Циан.Аналитика».

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ (12 сентября до 17% годовых) способствовало увеличению выдачи ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в стране на 25% квартал к кварталу. В результате, интерес покупателей к загородным домам возрос: просмотры объявлений на платформе увеличились на 15%.

«Динамика ипотечных ставок в 2025 году оказалась более важным фактором, чем сезонность. В третьем квартале после снижения ключевой ставки ЦБ активность на рынке загородных домов достигла максимальных для этого года значений, а цены впервые с начала года минимально увеличились»,— комментирует эксперт аналитического центра Елена Бобровская.

Хотя выбор загородных объектов сократился на 3% относительно второго квартала, по сравнению с прошлым годом количество предложений на рынке оказалось выше на 3%.

Напомним, в сентябре средняя цена «сотки» земли в Удмуртии составила 325 тыс. руб., что на 0,3% ниже уровня прошлого года и на 3% ниже, чем девять месяцев назад. За август стоимость участка в 100 кв. м в регионе, напротив, увеличилась на 1,9%, что на 1,5 п.п. выше, чем по РФ. В целом по стране средняя цена «сотки» земли за девять месяцев упала на 4,1%.

Анастасия Лопатина