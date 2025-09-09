Средняя цена «сотки» земли в Удмуртии упала на 3% с начала года

В сентябре средняя цена «сотки» земли в Удмуртии составила 325 тыс. руб., что на 0,3% ниже уровня прошлого года и на 3% ниже, чем девять месяцев назад, следует из исследований портала «Циан.Аналитика». За август стоимость участка в 100 кв. м в регионе, напротив, увеличилась на 1,9%, что на 1,5 п.п. выше, чем по РФ. В целом по стране средняя цена «сотки» земли за девять месяцев упала на 4,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рост цен на рынке земельных участков (в РФ.— "Ъ-Удмуртия") ограничен низким спросом из-за дорогой ипотеки и выводом в продажу участков из земельного банка небольших девелоперов (эти лоты экспонируются по достаточно привлекательным условиям, снижая средние цифры)»,— комментирует эксперт портала Елена Бобровская.

Напомним, загородная недвижимость в Удмуртии за год поднялась в цене на 13%, за летний период — на 9%, средняя стоимость частного дома увеличилась до 9,7 млн руб. Для сравнения, по стране прирост стоимости коттеджа в среднем за июнь—июль составил 1%.

Анастасия Лопатина