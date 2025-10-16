Евросоюз (ЕС) после отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решил запретить сигареты с фильтрами, сообщает Bild. Соответствующую инициативу планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.

Согласно проекту решения Совета ЕС, в отчете ВОЗ по регулированию табачных изделий «прямо рекомендовано запретить фильтры, чтобы снизить вкусовые качества и привлекательность сигарет». ЕС решил поддержать эту рекомендацию, так как «запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в борьбу против табака».

Bild отмечает, что эти планы будут иметь серьезные последствия для будущего регулирования оборота табака в ЕС, в том числе для «Директивы о табачных изделиях». В частности, в Германии 95% всех сигарет имеют фильтры. Введение нового запрета по факту привело бы к запрету сигарет в целом, пишет издание.

В июле ВОЗ предложила правительствам всех стран поднять на 50% цены на алкоголь, табак и газировку. Это позволит предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет, подсчитали в организации. Российские эксперты убеждены, что люди сами должны отказаться от вредных привычек.

Подробности — в материале «Ъ» «Человечество заплатит за вредные привычки».