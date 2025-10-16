Бизнес загнали на этаж бюрократии

Арбитражный суд Татарстана отказал предпринимателю из Альметьевска в иске к исполкому района и Минстрою республики о легализации третьего этажа гостиницы. Суд установил, что бизнесмен не представил необходимую схему расположения объекта на земельном участке. Ранее ведомства отказывали ему, направляя друг к другу, в то же время конкретное основание отказа — отсутствие схемы — установил суд. Эксперты считают, что снос надстройки предпринимателю пока не грозит, а ситуацию можно решить, представив требуемую документацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель из Альметьевска не смог легализовать надстройку гостиницы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Предприниматель из Альметьевска не смог легализовать надстройку гостиницы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана отказал предпринимателю из Альметьевска Ильдусу Гайнутдинову в иске о признании незаконными отказов исполкома района и Минстроя республики в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию третьего этажа гостиницы.

Господин Гайнутдинов является собственником гостиницы площадью 565,6 кв. м в Альметьевске. В мае 2020 года исполком Альметьевского района выдал ему разрешение на строительство для реконструкции объекта — надстройки третьего этажа здания гостиницы. В январе 2022 года разрешение было переоформлено.

Строительство было фактически завершено еще в 2021 году. В июне того же года предприниматель направил в Инспекцию государственного строительного надзора Татарстана извещение об окончании реконструкции.

Инспекция организовала проверку, составила акт и выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Однако получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предпринимателю не удалось. В августе 2024 года господин Гайнутдинов обратился в Минстрой Татарстана с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Письмом от сентября 2024 года министерство отказало, рекомендовав обратиться в исполком Альметьевского района. В октябре 2024 года предприниматель обратился в исполком с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Письмом от октября 2024 года исполком также отказал, направив его обратно в Минстрой.

По информации источника «Ъ Волга-Урал», знакомого с ситуацией, бизнесмен фактически завершил строительство, но не мог получить необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию.

«Предприниматель получил документы на проведение экспертизы от Минстроя, но теперь ему отказывают в выдаче разрешения на строительство, то есть не дают фактически узаконить уже построенный третий этаж», — пояснил собеседник изданию.

Как следует из материалов дела, при обращении в оба ведомства господин Гайнутдинов представлял один и тот же комплект документов. Судя по всему, ни Минстрой, ни исполком не разъяснили предпринимателю, какой именно документ отсутствует для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Конкретное основание для отказа — отсутствие схемы расположения объекта на земельном участке — было установлено судом при рассмотрении дела.

Не согласившись с отказами, господин Гайнутдинов первоначально обратился в Альметьевский городской суд. Определением от декабря 2024 года дело было передано по подсудности в Арбитражный суд Татарстана, поскольку иск связан с предпринимательской деятельностью гражданина, который осуществлял реконструкцию объекта «в целях дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности, связанной с увеличением площади гостиницы и получением экономической выгоды от его сдачи в эксплуатацию».

Ранее в пресс-службе Минстроя Татарстана «Ъ-Волга-Урал» сообщили, что «до 1 января 2026 года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, не применяются положения п. 8 ч. 21.15 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ». Эти положения касаются отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в случае подачи заявления менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения.

В ведомстве тогда отметили, что гражданину рекомендовано повторно обратиться в исполком Альметьевского района для продления срока действия разрешения на строительство и последующего получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В исполкоме Альметьевского района на запрос «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

Это не первый случай, когда малый бизнес сталкивается с отказами Минстроя Татарстана. Ранее Арбитражный суд республики признал незаконным отказ ведомства предпринимателю из села Сарманово в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под магазин. Комиссия министерства проигнорировала положительные результаты публичных слушаний и заключение местного исполкома, потребовав от заявителя предоставить концепцию застройки и организовать пешеходный переход, что суд признал противоречащим законодательству.

Специалист юридической компании «Яхатин» Язгуль Хаева считает, что исполком Альметьевского района был обязан рассмотреть вопрос о продлении разрешения на строительство, а не направлять предпринимателя в другое ведомство. «До 1 января 2026 года применяются особые правила: если разрешение было выдано до 1 января 2023 года, исполком не вправе отказывать в его продлении и перенаправлять заявителя в другие инстанции», — поясняет госпожа Хаева.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что снос предпринимателю как минимум пока не грозит.

«Для этого необходимо произвести экспертизу с целью обнаружения признаков опасности постройки или нарушения законных интересов неограниченного круга лиц. Только после этого можно признать произведенные работы самовольными, но и это решение заявитель может обжаловать. В целом это может занять до нескольких лет», — поясняет госпожа Барабаш.

По ее словам, параллельно предприниматель может продолжать добиваться получения разрешительной документации. «Препятствует этому только отсутствие схемы расположения третьего этажа. Заявителю необходимо представить корректную техническую документацию, время на это у него есть», — заключает эксперт.

Анар Зейналов