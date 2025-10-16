Глава СКР затребовал доклад по делу об избиении ребенка-велосипедиста в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении ребенка-велосипедиста в Тольятти. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник.

Фото: пресс-служба СКР Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба СКР

Инцидент произошел на улице 40 лет Победы в Тольятти. Ребенок-велосипедист случайно сбил малолетнюю девочку, а ее отец избил ездока.

Очевидцы сняли происшествие на видео. Пользователи соцсетей сообщили, что пострадавшему 11 лет.

Полиция, прокуратура и следователи начали проверки. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Георгий Портнов