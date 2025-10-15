В Тольятти возбудили дело после нападения мужчины на ребенка-велосипедиста

В отношении мужчины, напавшего на мальчика-велосипедиста в Тольятти, возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется хулиганство с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим в соцмедиа появилось видео, на котором на улице 40 лет Победы в Тольятти ребенок-велосипедист случайно сбил малолетнюю девочку. После этого ее отец избил несовершеннолетнего. Пользователи соцсетей утверждают, что пострадавшему 11 лет. Прокуратура начала собственную проверку и поставила расследование уголовного дела на контроль.

Георгий Портнов