Свердловская область возглавила рейтинг по числу заявок и качеству работы с МСП

В рейтинге Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловская область заняла первое место в России по числу и качеству обработки онлайн-заявок на меры поддержки для бизнеса, сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Валерий Пиличев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Валерий Пиличев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 1 января по 30 сентября свердловские предприниматели направили через цифровую платформу МСП.РФ 3430 заявок на получение мер поддержки — услуги были предоставлены 96% бизнесменам. Еще 4% заявок были оформлены неправильно и в них не было контактов для обратной связи с обратившимися.

Платформа была запущена в 2022 году, и Свердловская область стала одним из пилотных регионов по интеграции сервисов поддержки. Тогда же СОФПП вывел на платформу региональные услуги для представителей МСП, сейчас для них доступно 22 вида консультационных и образовательных услуг. «Еще в 2022 году фонд разработал и ввел в эксплуатацию собственный API-сервис обмена данными с цифровой платформой — поэтому мы видим и обрабатываем поступающие заявки быстро и максимально полно»,— рассказал директор фонда Валерий Пиличев.

Напомним, в Свердловской области с начала 2021 года открылось 155 тыс. компаний. Чаще всего открывали предприятия по розничной торговле в интернете (18,1 тыс.), компании, связанные с деятельностью автомобильного грузового транспорта (8,5 тыс.), по строительству жилых и нежилых зданий (6,1 тыс.), а также предприятия оптовой торговли (5,9 тыс.).

Ирина Пичурина