В Свердловской области с начала 2021 года открылось 155 тыс. компаний, следует из данных, предоставленных «Ъ-Урал» компанией «СКБ Контур» на основе сервиса «Контур. Фокус». Чаще всего открывали предприятия по розничной торговле в интернете (18,1 тыс.), компании, связанные с деятельностью автомобильного грузового транспорта (8,5 тыс.), по строительству жилых и нежилых зданий (6,1 тыс.), а также предприятия оптовой торговли (5,9 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Закрылось за это время 130 тыс. компаний. Чаще всего закрытия фиксируют в тех же категориях, в которых отмечено больше всего регистраций: торговля в интернете (8,4 тыс.), деятельность грузового транспорта (6 тыс.), оптовая неспециализированная торговля (5,8 тыс.), строительство жилых и нежилых зданий (5 тыс.).

Число регистраций рекламных агентств за четыре года выросло с 219 до 700 — в два раза. Большой рост показали компании по образованию в области спорта и отдыха: если в 2021 году было открыто 46 таких организаций, то в 2024 — 127 (рост в полтора раза), а за первые восемь месяцев 2025 года — 119. Число регистраций ИП и юридических лиц в сфере деятельности такси увеличилось с 210 в 2021 году до 394 в 2024 (+87%), а с начала 2025 года было зарегистрировано 431.

За период с 2021 по 2024 год на 68% снизилось число регистраций компаний, которые занимаются оптовой торговлей одеждой и обувью: со 170 за 2021 год до 53 в 2024. На 33% снизилось количество новых компаний по розничной торговле одеждой, на 37% — по оптовой торговле бытовыми товарами, на 30% — по оптовой торговле металлами, на четверть — по оптовой торговле лесоматериалами.

В сфере ресторанного бизнеса в 2021 году было зарегистрировано 604 юридических лица и ИП, в 2022 — 517, в 2023 и 2024 — 538 и 524 соответственно. Снижение, таким образом, составило 13,25%. Число новых парикмахерских и салонов красоты выросло на 40% (с 419 до 594).

Анна Капустина