В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

Майские праздники в 2026 году будут короче, в том числе из-за длинных новогодних каникул. Об этом напомнила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

В Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года, но их переносят, если они выпадают на выходные. Общее количество рабочих дней будет таким же, как и в этом году — 247. «В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 мая три выходных дня, по случаю 9 мая мы тоже... три дня»,— уточнила депутат.

Россияне будут отдыхать по три дня несколько раз, в том числе по случаю 23 февраля и 8 марта. Однако четырехдневных выходных в 2026 году не повторится.

По подсчетам ТАСС, майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет. В 2022, 2024 и 2025 годах праздники в мае длились суммарно восемь дней, 2023 году — семь дней. При этом новогодние праздники в 2026 году будут самыми долгими впервые за несколько лет.