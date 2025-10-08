Новогодние праздники в 2026 году будут самыми долгими впервые за несколько лет

Новогодние каникулы в России в декабре и январе продлятся 12 дней — россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января, согласно постановлению правительства РФ о переносе выходных дней в 2026 году. Праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадающие на субботу и воскресенье, переносятся на 31 декабря и 9 января.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в комментарии ТАСС назвал предстоящие выходные «самыми долгими впервые за многие годы».

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов ранее заявлял, что решение сделать 9 января нерабочим днем «было оптимальным». В июле Минтруд утвердил календарь праздничных дней на 2026 год. Помимо новогодних каникул, отдых россиян ждет с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.

Влад Никифоров