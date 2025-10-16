«Известия»: детям в РФ запретят выгуливать доберманов и немецких овчарок

Межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными разработала и направила в правительство РФ поправки в законопроект, направленный на защиту населения от нападений собак, сообщает газета «Известия».

В конце сентября Госдума приступила к рассмотрению поправок, ограничивающих выгул домашних животных. Первыми был приняты поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», запрещающие выгуливать потенциально опасных собак нетрезвым людям и детям до 16 лет. Всего блок содержит 20 законопроектов, направленных на совершенствование законодательства по защите граждан от нападения животных.

Кабмин тогда попросил депутатов доработать инициативу. В частности, в отзыве говорится, что опасными для жизни и здоровья россиян могут быть все крупные собаки, обладающие большой физической силой. Со слов члена рабочей группы депутата Александра Спиридонова («ЕР») сообщается, что депутаты предложили разные варианты решения. В частности, предлагается расширить список опасных пород собак (добавив туда ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров), либо запретить выгуливать собак выше 40 см детям, а также пьяным и недееспособным гражданам.

Правительство выберет наиболее подходящий вариант, который в итоге и внесут на рассмотрение во втором чтении законопроекта.

Эрнест Филипповский