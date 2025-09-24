Депутаты требуют больше опасных собак

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», запрещающие выгуливать потенциально опасных собак нетрезвым людям и детям до 16 лет. Это первый из 20 законопроектов, направленных на совершенствование законодательства по защите граждан от нападения животных, дошедший до рассмотрения в Госдуме. Парламентарии уже предложили ряд идей по изменению правил содержания собак в целом. Они также сошлись во мнении, что существующий перечень опасных пород требует серьезной доработки: в него следовало бы включить алабаев, ротвейлеров и такс.

Законопроект, запрещающий детям до 16 лет и лицам в состоянии опьянения выгуливать потенциально опасных собак, в апреле этого года внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов, входящих в рабочую группу по совершенствованию законодательства для защиты людей от нападения бездомных животных (см. “Ъ” от 10 сентября). Создать такую группу предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в начале года в связи с ростом числа инцидентов и пострадавших граждан. За время работы группы ее участники (в том числе 43 депутата) подготовили 20 законопроектов, семь из которых уже внесены в парламент.

Поправки, ограничивающие выгул особо опасных собак, стали первым документом, дошедшим до рассмотрения в первом чтении. Их обсуждение в Госдуме в среду, 24 сентября, свелось, по сути, к дискуссии о судьбе перечня опасных пород собак, утвержденных постановление правительства №274.

Сейчас в нем 12 пород, в том числе питбульмастифы, амбульдоги, бразильские бульдоги, а также их метисы.

Список необходимо расширить, уверена депутат Нина Останина (КПРФ). «Акбаш, американский бандог, бэндог, гуль дог… Вы их видели вообще на улицах? Вы вообще знаете этих собак? — возмущалась депутат.— В перечне нет алабаев, ротвейлеров, американских питбультерьеров. Нет хаски и такс — они тоже совершили ряд нападений на детей в последнее время». Артем Прокофьев (ЕР) заметил, что в перечень обязательно должны попасть стаффордширские терьеры, «разнять которых не могут даже взрослые мужчины».

Депутат напомнила, что ранее обращалась в правительство по поводу расширения списка, но там эту идею отклонили, ссылаясь на то, что опасность представляют любые породы собак (не только из утвержденного списка) — нужно разработать «единые подходы к физическим качествам» животных, а также «требования к лицам, осуществляющим выгул». Позицию кабмина поддержал и депутат Михаил Кузьмин (ЕР), назвав себя «опытным собаководом». «Опасной является вообще любая собака, поэтому жестко регулировать правила содержания и выгула нужно вообще для всех животных»,— заявил он в ходе обсуждения законопроекта.

Парламентарии предложили и возможные поправки ко второму чтению.

Андрей Альшевских (ЕР) считает нужным установить не только минимальный возраст для людей, выгуливающих собак, но и предельный.

«Потому что пожилым людям сложно справиться с сильным животным»,— пояснил он свою идею. «У нас для управления машиной нет предельного возраста,— провела аналогию Нина Останина.— Для того чтобы быть депутатом, тоже нет. Зачем тогда обижать пожилых граждан, они, как правило, очень ответственно относятся к своим питомцам».

Депутат Игорь Антропенко (ЕР) заявил, что потенциально опасных собак нужно вообще запретить содержать «хотя бы в многоквартирных домах». Депутата Бийсултан Хамзаев (ЕР) и вовсе предложил запретить «разведение и продажу всех бойцовских пород, потому что в них нет смысла, так как бои между собаками в России запрещены».

Законопроект был принят единогласно. Поправки ко второму чтению будут приниматься до 23 октября.

Полина Ячменникова