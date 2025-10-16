В Туве суд удовлетворил иск главы Кызыла об отставке мэра

Верховный суд Республики Тыва принял решение о расторжении трудового контракта с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом. Заседание суда по делу состоялось 15 октября.

Фото: Правительство Республики Тыва Карим Сагаан-оол

Фото: Правительство Республики Тыва

Тем самым Верховный суд удовлетворил апелляционный иск главы города — спикера хурала представителей Ирины Казанцевой. В иске требование расторгнуть контракт объяснялось «ненадлежащим исполнением вопросов местного значения».

Судебные разбирательства по иску идут с декабря 2024 года. Решения по нему уже принимали Кызылский горсуд, республиканский Верховный суд, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации Кызыла, решение Верховного суда Республики Тыва от 15 октября «будет оспариваться в высших инстанциях, так как заседание прошло с целым рядом процессуальных нарушений». При этом мэр остается в должности, а мэрия работает в штатном режиме.

