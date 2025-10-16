Николай Красников примет участие в конкурсе на пост мэра Кольцово

Николай Красников, возглавляющий наукоград Кольцово в Новосибирской области с 1991 года, намерен участвовать в первом конкурсе на пост мэра. Ранее глава муниципалитета избирался на прямых выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Буду в восьмой раз участвовать — по новой процедуре, потому что много заделов, много еще интересных дел — начатых и не законченных»,— сказал руководитель Кольцово «Ъ-Сибирь». Напомним, состоявшаяся 15 октября сессия совета депутатов наукограда назначила конкурс на 3 декабря.

На последних прямых выборах мэра Кольцово в 2020 году выдвинутый «Единой Россией» Николай Красников набрал 86,51% голосов. В 2023 году прямые выборы были заменены конкурсной процедурой.

В начале октября состоялась рабочая встреча мэра наукограда с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. По словам полпреда, благодаря созданию центра коллективного пользования СКИФ, численность населения Кольцово к 2040 году увеличится в полтора раза — до 34 тыс. человек.

Валерий Лавский