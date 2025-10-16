Совет депутатов новосибирского наукограда назначил конкурс на пост мэра

Конкурс на пост главы наукограда Кольцово в Новосибирской области пройдет 3 декабря. Соответствующее решение сессия совета депутатов рабочего поселка приняла 15 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам конкурса будут отобраны кандидатуры, которые представят совету. В аппарате муниципального парламента не исключили, что сессия, на которой будет избран глава Кольцово, состоится также 3 декабря.

Администрацию Кольцово с 1991 года возглавляет единоросс Николай Красников. В сентябре 2025 года был избран новый состав совета, где 19 из 20 мест получили его однопартийцы. «Уверен, что мы будем трудиться дружно и плодотворно»,— заявил на сессии 15 октября господин Красников.

Валерий Лавский