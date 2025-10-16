В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась подстанция

В Волгоградской области отражена массированная атака БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры. В результате падения обломков произошел пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

ЧП случилось в Новониколаевском районе области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Сколько человек остались без света, не уточняется. «Повреждений жилых строений и пострадавших нет»,— написал губернатор в Telegram.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили над регионом 11 беспилотников. В общей сложности за ночь был уничтожен 51 БПЛА над восемью российскими регионами.