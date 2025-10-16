Обрабатывающая промышленность КНР за три квартала года нарастила выручку на 4,7%

Доходы от реализации в обрабатывающей отрасли Китая в январе—сентябре выросли на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Главного государственного налогового управления страны.

Сектор принес 29,8% от выручки всех китайских предприятий. Ведомство обосновало рост политической поддержкой, в частности, снижением в отрасли налогов и сборов.

От чего зависят деловые настроения промышленников КНР — в материале «Ъ» «Китайцам предлагают потреблять» .

Эрнест Филипповский