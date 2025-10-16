WSJ: Трамп реформирует налоговую службу для облегчения преследования левых активистов
Администрация президента США Дональда Трампа готовит реформу Налоговой службы США (IRS). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель изменений — облегчить процессы проведения расследований «в отношении групп левого толка».
Реформу планируется провести с помощью назначения союзников президента Трампа в Отдел уголовных расследований IRS, чтобы «усилить контроль над подразделением» и ослабить участие нелояльных президенту юристов IRS в уголовных расследованиях. На должность, в частности, продвигается Гэри Шепли, советник министра финансов Скотта Бессента.
Издание отмечает, что уже составлен список «потенциальных целей», в который входят крупные спонсоры Демократической партии. В их числе называется миллиардер-демократ Джордж Сорос и связанные с ним группы.
Инициатива реформы IRS «совпадает с более масштабными усилиями» по расследованию деятельности леворадикальных групп, подозреваемых в содействии финансированию организаций, «сеющих анархию в городах, контролируемых демократами». Как ранее сообщал WSJ, Министерство юстиции США намерено инициировать расследование в отношении фондов Сороса «Открытое общество».