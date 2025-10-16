Прокуратура отдала под суд бывшее руководство красноярского ФОМС

Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и его заместителя. Им вменяется нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ч.2 ст. 285.2 УК РФ), рассказали в надзорном ведомстве. По информации источников, в уголовном деле фигурируют Сергей Козаченко, возглавлявший фонд больше четверти века (с 1998-го по 2024 год), и Ирина Богословская, которая курировала вопросы финансов.

Как указывается в деле, расследованием которого занимался СКР, в декабре 2023 года руководители краевого ФОМС включили в список получателей средств фонда десять частных клиник, участвующих в программе обязательного медстрахования. Однако выделенные средства, согласно закону, могли быть направлены только в бюджетные медицинские организации. В результате частные клиники, по версии правоохранителей, необоснованно получили более 7,3 млн руб. В региональном управлении СКР сообщили, что в ходе следствия обвиняемые признали вину.

Дело будет слушаться в Железнодорожном райсуде.

Илья Николаев