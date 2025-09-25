Экс руководство красноярского ФОМС ждет суд за нецелевое расходование

В Красноярске завершили расследование дела бывшего директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и его заместителя. Им вменяется нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным источников «Ъ-Сибирь», в деле фигурируют Сергей Козаченко и Ирина Богословская.

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года руководители краевого ФОМС включили в список получателей средств фонда десять частных клиник, участвующих в программе обязательного медстрахования. Однако, выделенные средства согласно закону могли быть направлены только в бюджетные медицинские организации.

В результате частные клиники необоснованно получили более 7,3 млн руб. Факты нецелевого использования средств выявили в краевом УФСБ, по материалам которого было возбуждено уголовное дело.

Илья Николаев