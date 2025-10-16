Мадуро: 15 тыс. венесуэльцев вернулись на родину из США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что почти 15 тыс. венесуэльских мигрантов были репатриированы из США в рамках государственной программы «Возвращение на Родину». Глава государства заявил, что эти граждане были "спасены из тюрем и от похищений".

Господин Мадуро также осудил США за распространение ложной информации, связывающей венесуэльцев с преступными группировками, и потребовал прекратить подобные обвинения, назвав граждан Венесуэлы «законопослушными».

Газета NYT со ссылкой на источник среди официальных лиц США сообщила, американские власти разрешили ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, цель которых — отстранить господина Мадуро от власти. Ранее американские военнослужащие обстреливали суда у берегов Венесуэлы, которые, по их словам, перевозили наркотики.