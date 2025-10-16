Переданные Россией США документы об убийстве Кеннеди будут изданы

Архивные материалы, касающиеся убийства президента США Джона Кеннеди, переданные Россией Соединенным Штатам, будут изданы. Как сообщил глава Росархива Андрей Артизов, это машинописные копии документов, которые войдут в готовящийся сборник «Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения».

Ранее российская стороны передала конгрессвумен США Анне Паулине Луне материалы. Передача состоялась по просьбе американской стороны для дополнительного расследования. По словам господина Артизова, которые приводит ТАСС, инициатива по раскрытию документов в США связана с внутренней политикой.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. Официальное расследование признало Ли Харви Освальда единственным виновным.