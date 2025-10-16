Автор дубля за «Локомотив» оценил встречу с ЦСКА
Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Максим Шалунов, оформивший дубль в матче против ЦСКА 15 октября, назвал встречи команд принципиальными. Его комментарий опубликован в Telegram-канале клуба.
Фото: ХК «Локомотив»
«Я бы сказал, наверное, что готовить (к встречам с ЦСКА — "Ъ-Ярославль") никого не надо. Все сами все понимают. Накал этих матчей. Можно даже это дерби назвать»,— сказал форвард.
По мнению Шалунова, оформлять дубли ему помогают «домашние стены».
«Мы играем у себя дома — это дополнительная ответственность. Я рад, что так получается. Болельщикам спасибо большое. Их очень слышно. Мы рады, что их слышно. Мы играем для них и для города»,— ответил хоккеист.
Наставник «Локомотива» Боб Хартли ранее поделился, что болельщики создают на арене «наэлектризованную атмосферу».