Автор дубля за «Локомотив» оценил встречу с ЦСКА

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Максим Шалунов, оформивший дубль в матче против ЦСКА 15 октября, назвал встречи команд принципиальными. Его комментарий опубликован в Telegram-канале клуба.

«Я бы сказал, наверное, что готовить (к встречам с ЦСКА — "Ъ-Ярославль") никого не надо. Все сами все понимают. Накал этих матчей. Можно даже это дерби назвать»,— сказал форвард.

По мнению Шалунова, оформлять дубли ему помогают «домашние стены».

«Мы играем у себя дома — это дополнительная ответственность. Я рад, что так получается. Болельщикам спасибо большое. Их очень слышно. Мы рады, что их слышно. Мы играем для них и для города»,— ответил хоккеист.

Наставник «Локомотива» Боб Хартли ранее поделился, что болельщики создают на арене «наэлектризованную атмосферу».