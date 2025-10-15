Наставник «Локомотива» о победах над ЦСКА: мы сыграли две наши лучшие игры

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли отметил особый успех команды в матчах против ЦСКА. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что в текущем регулярном чемпионате «Локомотив» дважды обыграл армейцев: со счетом 5:1 (18 сентября) и 4:1 (15 октября).

Матчи между командами называли принципиальными в том числе потому, что Игорь Никитин — главный тренер, который привел ярославцев к победе в Кубке Гагарина в минувшем сезоне и ушедший в ЦСКА, расторгнув действующее соглашение с «Локомотивом».

«Мы сыграли две наши лучшие игры против ЦСКА, но, с другой стороны, на каждый матч, особенно против соперников из нашей конференции, мы настраиваемся максимально серьезно. Очень важные два очка (за победу 15 октября — «Ъ-Ярославль»), тем более после неудачной выездной серии»,— сказал Боб Хартли.

Он поделился, что игра и атмосфера в «Арене-2000» вечером 15 октября напоминали плей-офф. Господин Хартли в очередной раз отметил важность домашнего льда.

«Было здорово играть перед нашими болельщиками, которые создавали такую наэлектризованную атмосферу. Было здорово смотреть, как играет наша команда, как бьется соперник, как болельщики получают удовольствие от игры»,— поделился главный тренер.

Журналисты отметили, что «Локомотив» 58 минут отыграл без удалений, что с учетом матчей текущего сезона является для ярославской команды успехом.

«Мы были в двух минутах от идеального матча. Конечно, много об этом разговаривали с ребятами, были собрания. Нам, тренерам, повезло: мы работаем не только с профессиональными хоккеистами, но и с хорошими людьми. Ребята никогда специально не удаляются, чтобы навредить команде. Хорошо, что ребята услышали нас на этих собраниях. Будем надеяться, что дисциплина будет улучшаться»,— ответил наставник.

Отвечая на вопросы журналистов, Боб Хартли не смог назвать сроки возвращения травмированных хоккеистов. В частности, он рассказал, что защитник Андрей Сергеев «сейчас на полном отдыхе с серьезной травмой». Однако, по словам Хартли, травма Сергеева не говорит об острой необходимости подписания нового игрока обороны.

«Может быть, такой разговор будет в будущем, но на сегодняшний день у нас есть шесть опытных защитников и Марк Ульев, который хорошо себя проявляет. Плюс смотрим на ребят из МХЛ и ВХЛ. Сейчас не вижу смысла что-то срочно предпринимать»,— пояснил Хартли.

Следующий матч «Локомотива» состоится 18 октября. Ярославцы сыграют в Санкт-Петербурге со СКА.

В настоящий момент ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и третью строчку — в общей таблице регулярного чемпионата с 22 очками.

Алла Чижова